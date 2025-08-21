На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган заявил о готовности реализовать любые мирные инициативы по Украине

Эрдоган заявил Макрону о готовности реализовать идеи о мире между Украиной и РФ
Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора, что он готов реализовать любые инициативы о мире между Украиной и Россией. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера, передает ТАСС.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между Россией и Украиной, а также многие региональные и мировые события, включая ситуацию в секторе Газа.

Эрдоган заявил Макрону, что усилия Турции по прекращению украино-российского конфликта путем установления справедливого мира продолжаются и что он внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне. Также турецкий лидер отметил, что что Анкара готова поддержать любые усилия в рамках переговоров о мире между Москвой и Киевом.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в офисе Зеленского согласились признать утрату территорий Украины.

