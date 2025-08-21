Путин назначил нового посла России в Австралии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым послом России в Австралии. Документ выложен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии», — говорится в указе.

Петраков находится на дипломатической службе с 1982 года. В период с 2012 по 2019 годы он занимал должность посла Россию в ЮАР и, по совместительству, в Лесото.

В этот же день в российской дипмиссии в Швеции сообщили, что на территорию торгового представительства РФ уже в третий раз скинули пакет с краской. Неизвестные сделали это при помощи дрона.

В прошлый раз краску с беспилотника на торгпредство скинули 5 июля. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что после данного инцидента посол Швеции в РФ будет вызван в Министерство иностранных дел России.

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Мозамбике.