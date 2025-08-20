В Польше высказались об отправке военных на Украину

МО Польши: среди «коалиции желающих» не все хотят отправлять войска на Украину

Далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы отправить своих военных на Украину. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Коалиция желающих» — это все те, кто хочет помочь в поддержании мира при помощи различных способов. Есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного присутствия на Украине», — сказал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не намерена направлять своих военных на Украину.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций.

По данным Bloomberg, всего направить войска на Украину согласились 10 стран Европы.

Ранее в США заявили, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат.