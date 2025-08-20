На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британия поможет Украине с проведением выборов

Избирком Британии: Лондон готов помочь Киеву с проведением выборов
true
true
true
close
Frank Augstein/AP

Великобритания и Украина подписали соглашение, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы. Об этом сообщается на сайте британской избирательной комиссии.

«Проведение хорошо организованных выборов, вызывающих доверие общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к будущим послевоенным выборам», — сказал глава Избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан.

В британском избиркоме добавили, что сотрудничество между странами будет включать в себя обмен опытом в области управления выборами, кибербезопасности и просвещения избирателей.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Зеленского при участии ряда европейских лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

В ходе встречи Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. На это Зеленский ответил, что «демократические выборы» на Украине «скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами