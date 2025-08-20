Британия поможет Украине с проведением выборов

Великобритания и Украина подписали соглашение, в рамках которого договорились развивать и углублять сотрудничество по избирательным вопросам в ближайшие годы. Об этом сообщается на сайте британской избирательной комиссии.

«Проведение хорошо организованных выборов, вызывающих доверие общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии. Мы готовы поддержать Украину в ее подготовке к будущим послевоенным выборам», — сказал глава Избирательной комиссии Великобритании Виджай Рангараджан.

В британском избиркоме добавили, что сотрудничество между странами будет включать в себя обмен опытом в области управления выборами, кибербезопасности и просвещения избирателей.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Зеленского при участии ряда европейских лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

В ходе встречи Трамп пошутил над отсутствием выборов на Украине, отметив, что ведение боевых действий является лишь предлогом для отсрочки электорального процесса. На это Зеленский ответил, что «демократические выборы» на Украине «скоро будут организованы» при дополнительных мерах безопасности.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Британии помогать Украине с президентскими выборами.