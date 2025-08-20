На Западе встречу Путина и Трампа назвали победой России

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске стала политической победой для России. Об этом сообщает британский новостной и аналитический портал UnHerd.

В статье говорится, что принятие Путина Трампом доказало провал западной стратегии по изоляции РФ и ее экономики.

Автор публикации добавил, что Трамп, пожимая руку Путину, признал, что Россия остается государством, с которым все еще нужно считаться.

Также турецкая газета Hurriyet написала, что поездка Путина на Аляску свидетельствует о его возвращении к мировому лидерству, и он самый большой победитель в этом процессе.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

