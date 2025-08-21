«Мягок в общении и очень расчетлив»: вице-президент США охарактеризовал Путина

Вэнс: Путин заботится об интересах России, как он их видит

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News поделился впечатлением от телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Чиновник отметил, что никогда не общался с Путиным лично, но много раз с ним созванивался. По мнению Вэнса, российский лидер более мягок в общении, чем можно ожидать на основе образа политика в американских СМИ.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», — сказал вице-президент.

Он добавил, что это человек, который «заботится об интересах России, как он их видит». Вэнс предположил, что это одна из причин, по которой глава РФ уважает президента США Дональда Трампа: Путин знает, как тот печется об американцах.

15 августа Путин и американский лидер впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. До переговоров Трамп охарактеризовал российского коллегу как умного человека и допустил, что «что-то из этого выйдет». После саммита он назвал высокого гостя «сильным и чертовски жестким».

Ранее Трамп удивил лидеров Европы звонком Путину.