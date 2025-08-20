На Украине хотят «дерусифицировать» Успенский собор

Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» хочет «дерусифицировать» росписи в главном храме лавры — Успенском соборе. Об этом сообщила исполняющая обязанности гендиректора заповедника Светлана Котляревская в интервью агентству «Укринформ».

По ее словам, нынешний Успенский собор не является историческим зданием. Котляревская уточнила, что храм был разрушен в годы Второй мировой войны, и его отстроили около 20 лет назад почти с нуля. В результате рядом с изображением исторических фигур лавры появились изображения ее на тот момент руководителей из Украинской православной церкви (УПЦ).

«Если мы на росписях оставим только исторические фигуры, то это может стать прекрасным примером наглядной дерусификации Успенского собора», — сказала Котляревская.

В конце марта Союз православных журналистов сообщил, что комиссия при министерстве культуры Украины хочет вскрыть раки с мощами святых в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, чтобы взять у них образцы ДНК. Позже монах обители рассказал, что сотрудники Киево-Печерской лавры вместе с полицейскими срезали замки у Ближних и Дальних пещер и поменяли их, чтобы братия монастыря не смогла туда попасть.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей после проверки сохранности останков, инициированной минкультом Украины. По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, после такой ревизии святыни могут исчезнуть.

Ранее у стен Киево-Печерской лавры заметили человека с топором.