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У стен Киево-Печерской лавры заметили человека с топором

«Первый казацкий»: комиссия минкульта Украины пришла к мощам в Лавре с топором
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kozakTv1/Telegram

Комиссия министерства культуры Украины вновь пришла к мощам святых в Киево-Печерской лавре. В руках у одного из членов группы увидели предмет, похожий на топор, сообщает местный телеканал «Первый казацкий».

«Богохульники от Минкульта направляются в Ближние пещеры. В руках одного из них можно разглядеть какой-то инструмент, издалека напоминающий топор. Издевательство над обителью и нашими святынями продолжается», — говорится в публикации.

28 марта Союз православных журналистов сообщил, что комиссия при министерстве культуры Украины хочет вскрыть раки с мощами святых в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, чтобы взять у них образцы ДНК.

Позже монах обители рассказал, что сотрудники Киево-Печерской лавры вместе с полицейскими срезали замки у Ближних и Дальних пещер и поменяли их, чтобы братия монастыря не смогла туда попасть.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей после проверки сохранности останков, инициированной минкультом Украины. По мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, после такой ревизии святыни могут исчезнуть.

Ранее сообщалось о планах УПЦ обратиться к правоохранителям из-за «кулинарного шоу» в Киево-Печерской лавре.

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