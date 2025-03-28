Экс-депутат Рады Олейник: мощи из Киево-Печерской лавры продадут на черном рынке

Захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры приведет к продаже киевским режимом святых мощей на черном рынке. Об этом РИА Новости заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Как правило, такая ревизия заканчивается тем, что исчезают святыни, потому что на черном мировом рынке хорошо идут и покупаются и мощи, и библии, и старинные иконы», — подчеркнул он.

Действия киевского режима, отметил бывший депутат Рады, характеризуются как «святотатство, которого никогда не было».

28 марта в украинской столице начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры.

По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допускают, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков, которую инициировал минкульт Украины.

Ранее в ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников.