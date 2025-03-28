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У мощей святых в Киево-Печерской лавре планируют взять образцы ДНК

Комиссия минкультуры Украины намерена взять образцы ДНК у мощей святых в лавре
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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Комиссия при министерстве культуры Украины собирается вскрыть раки с мощами святых в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры и взять у них образцы для ДНК-экспертизы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Союз православных журналистов.

«Сопровождают работников Минкульта силовики. Один из сотрудников Заповедника прибыл с болгаркой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом от 5 марта 2025 года министерство культуры засекретило информацию о работе комиссии.

Позднее монах обители сообщил, что сотрудники национального заповедника Киево-Печерская лавра вместе с полицейскими срезали замки у Ближних и Дальних пещер и поменяли их, чтобы туда не имела доступа братия монастыря.

«Официально сейчас все забрали — и Ближние, и Дальние пещеры», — добавил он.

В Русской православной церкви допускают, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков, которую инициировал минкульт Украины. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что такая ревизия может привести к тому, что святыни исчезнут.

Ранее в ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников.

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