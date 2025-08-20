Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

Порошенко: Украина не откажется от членства в НАТО

Украина не откажется от членства в НАТО, потому что это самый эффективный способ завершить военный конфликт с Россией. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО — это самый эффективный способ остановить вооруженный конфликт», — отметил Порошенко.

При этом он добавил, что прошедшие на Аляске переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп, а также саммит Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне дают сильную надежду для Киева.

До этого Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Зеленский может «почти немедленно» завершить украинский конфликт, если откажется от притязаний на Крым и идеи членства Украины в НАТО.

Трамп напомнил, что еще задолго до президента Владимира Путина в России звучало заявление, что они никогда не допустят вступления Украины в НАТО.

Ранее Трамп пообещал, что Украина не вступит в НАТО.