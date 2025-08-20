Минобороны Израиля утвердило захват Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил проведение операции по захвату города Газа. Об этом сообщает местная телекомпания Kan.

По информации телеканала, в ходе операции, получившей название «Колесницы Гидеона 2», власти планируют мобилизацию резервистов. Как отметил израильский министр обороны, после ее завершения «Газа изменит свой облик и уже не будет прежней».

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа. При этом он отметил, что Израиль даст мирным жителям возможность эвакуироваться с территорий, занимаемых ХАМАС, после чего израильские военные приступят к уничтожению боевиков.

До этого кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по установлению контроля израильской армии над сектором Газа. Большинство членов правительства страны также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.