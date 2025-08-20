Армия Израиля призвала десятки тысяч солдат в преддверии новой операции в Газе

Израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках подготовки <...> сегодня утром было отдано около 60 тысяч приказов о призыве резерва. Кроме того, 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Позднее глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Она может продлиться до начала следующего года.

Ранее сообщалось, что в Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек.