Товарооборот между РФ и Индией за пять лет вырос почти в семь раз

Мантуров: товарооборот между Россией и Индией за пять лет вырос почти в семь раз

Товарооборот между Россией и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров. Что особенно важно, одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и ее номенклатура», — сказал он.

Мантуров отметил, что помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.

До этого представитель посольства России в Индии сообщил, что Нью-Дели получает российскую нефть со скидкой, так как альтернативных источников поставок фактически нет.

До этого министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО. Он указал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией.

Ранее советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти.