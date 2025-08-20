На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Товарооборот между РФ и Индией за пять лет вырос почти в семь раз

Мантуров: товарооборот между Россией и Индией за пять лет вырос почти в семь раз
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Товарооборот между Россией и Индией за последние пять лет вырос почти в семь раз. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров. Что особенно важно, одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и ее номенклатура», — сказал он.

Мантуров отметил, что помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.

До этого представитель посольства России в Индии сообщил, что Нью-Дели получает российскую нефть со скидкой, так как альтернативных источников поставок фактически нет.

До этого министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в «наживе» из-за резкого увеличения закупок российской нефти после начала СВО. Он указал, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией.

Ранее советник Трампа призвал Индию вести себя иначе из-за российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами