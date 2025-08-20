На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе встревожены итогами встречи Путина и Трампа на Аляске

Guardian: Запад встревожен из-за итогов саммита Трампа и Путина
Jeenah Moon/Reuters

На Западе встревожены из-за итогов саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом пишет газета The Guardian.

«Трамп, что тревожно, решил отказаться от угроз и ультиматумов в адрес России. Трамп может разрушить то, что осталось от Запада», — сказано в материале.

Автор утверждает: если за переговорами по Украине «последует хаос», последствия для Европы могут быть разрушительными.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Позже бывший посол Парижа в Вашингтоне Жерар Аро заявил, что европейские лидеры на встрече с президентом США были в положении подчиненных. Аро считает, что саммит в Вашингтоне закончился безрезультатно, однако допустил, что на это и был расчет. Также бывший посол оценил возможность проведения трехсторонней встречи с участием президента России, усомнившись, что Путин действительно пойдет на это.

Ранее во Франции назвали унижением встречу Трампа с лидерами Евросоюза.

Встреча Путина и Трампа
