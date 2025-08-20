Названы сроки подготовки рамочных гарантий безопасности Европы для Украины

Европейские лидеры после переговоров с президентом США Дональдом Трампом продвигаются к созданию рамочных гарантий безопасности для Украины, проект должен быть подготовлен в течение следующей недели. Об этом сообщает издание Euractiv.

Отмечается, что проект гарантий безопасности должен проложить путь к возможным переговорам между президентами России и Украины.

В статье говорится, что уровень защиты для Украины остается по больше части неопределенным, а проработка деталей потребует усердных переговоров.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехстороннего саммита.