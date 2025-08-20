На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехстороннего саммита

Лавров: встреча России, США и Украины не должна привести к ухудшению ситуации
Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча президентов России, Украины, СШАВладимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа — не должна привести к ухудшению ситуации в урегулировании украинского конфликта, поэтому необходимо ее тщательно подготовить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, когда речь заходит о переговорах на высшем уровне, необходимо тщательнейшим образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации.

Дипломат добавил, что в настоящий момент Россия готова продолжать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудил с представителями Киева и Европы опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее Лавров упрекнул ЕС за попытки изменить позицию Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
