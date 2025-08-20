В Турции заявили о победе Путина после переговоров на Аляске

Приезд президента Российской Федерации Владимира Путина на Аляску свидетельствует о его возвращении к мировому лидерству. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

«Самый большой победитель в этом процессе — Путин», — говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что, сев за стол переговоров на равных с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер дал понять всему миру о своем участии в мировых процессах.

Журналист добавил, что Россия, в отношении которой ввели всевозможные санкции, снова вернулась на мировую арену.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

