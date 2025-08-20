На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обнародован список из более чем 360 политзаключенных в украинских тюрьмах

ТАСС: «Клуб народного единства» обнародовал список из 368 политзеков на Украине
Efrem Lukatsky/AP

Международный «Клуб народного единства» впервые обнародовал список из 368 заключенных, которых задержали или осудили на Украине по политическим или религиозным мотивам. С документом ознакомился ТАСС.

По данным агентства, среди них оказались экс-глава компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, митрополиты Павел и Арсений, депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Артем Дмитрук, журналист Диана Панченко. В общей сложности список состоит из 274 активистов, 47 политзаключенных, а также 32 представителей духовенства и 15 журналистов.

Сообщается, что декларация будет отправлена президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Папе Римскому Льву XIV. Кроме того, с документом смогут ознакомиться генеральные секретари ООН и ОБСЕ Антониу Гутерриш и Феридун Синирлиоглу.

Накануне оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, сообщил, что направил письмо послу США на Украине, генеральному секретарю ООН и постоянным представителям государств-членов Совета Безопасности ООН с просьбой обеспечить безопасность политических заключенных на территории Украины.

Ранее Дубинский заявил, что в украинских тюрьмах находятся более 6 тысяч политических заключенных.

Новости Украины
