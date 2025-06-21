Депутат Рады сравнил Зеленского и Лукашенко после помилования политзаключенных

Депутат Рады Дубинский: Зеленский не Лукашенко и не выпустит политзаключенных

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, провел сравнение между украинским президентом Владимиром Зеленским и белорусским лидером Александром Лукашенко после недавней встречи последнего с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом. Свое мнение политик высказал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что после встречи с Келлогом Лукашенко освободил оппозиционера Сергея Тихановского и ряд других политзаключенных.

«В Украине — больше 6 тысяч политических заключенных, и никто не выходит на свободу. Зеленский не Лукашенко и не выпустит политических заключенных никогда, именно поэтому международная общественность должна от него это требовать», — добавил Дубинский.

Сегодня бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила об освобождении из тюрьмы ее мужа, белорусского блогера Сергея Тихановского. Тихановский отбывал наказание в колонии строгого режима, будучи осужденным на 18 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

Ранее в Минске рассказали, кого помиловал Лукашенко.