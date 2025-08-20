На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган сообщил Путину, что следит за переговорами по Украине

Эрдоган рассказал Путину, что следит за мирным процессом по Украине
РИА Новости

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что внимательно следит за развитием событий в ходе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Турция стремится к миру, а также поддерживает подходы к урегулированию украинского кризиса при участии всех сторон.

Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся в среду, 20 августа. По данным пресс-службы Кремля, стороны затронули ряд тем, включая конфликт на Украине.

Сообщалось, что лидеры обсудили переговоры Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, а также содействие Стамбула в проведении диалога между российской и украинской делегациями. Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили о двустороннем сотрудничестве и договорились продолжить личные контакты.

До этого колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Озай Шендир назвал Турцию идеальным местом для саммита иностранных лидеров по вопросам украинского урегулирования в плане обеспечения безопасности.

Ранее Эрдоган предложил провести саммит по Украине в Турции.

Переговоры о мире на Украине
