Эрдоган предложил провести саммит по Украине в Турции

Эрдоган: Турция готова принять у себя саммит по украинскому кризису
Global Look Press/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что его страна готова принять у себя саммит по Украине. Об этом сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС.

«Турция готова принять у себя саммит лидеров, создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической областях откроет путь к встрече в верхах», — сказал турецкий президент.

Во время беседы Эрдоган отметил прогресс, достигнутый путем прямых переговорах между РФ и Украиной, три раунда которых прошли в Стамбуле, а также выразил надежду на результативность последующих раундов. Кроме того, по его словам, Турция по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча завершилась достижением договоренности об обмене удерживаемыми лицами по схеме «1200 на 1200», а также выдвижением Москвой предложения о формировании трех рабочих групп для продолжения консультаций. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон относительно проектов меморандумов все еще существенно расходятся. Подробности достигнутых между Москвой и Киевом соглашений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ближайшее время может посетить Украину.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
