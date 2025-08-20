На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Канаде допустили отмену Трампом доктрины, призванной сдерживать Россию

Globe and Mail: Трамп может положить конец доктрине Трумэна по сдерживанию РФ
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в контексте его решений по прекращению вооруженного конфликта на Украине может положить конец действию доктрины бывшего президента Гарри Трумэна (1945 — 1953 годы), призванной сдерживать Россию. Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail.

В статье говорится, что длительные переговоры лидеров стран Европейского союза и президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом Доме, призванные положить конец украинскому конфликту, могут быть «финальным аккордом» доктрины Трумэна. Эта доктрина, подписанная в 1947 году, определяла направление дипломатии США и военной стратегии с момента окончания Второй мировой войны и формально до распада СССР в 1991 году, отмечает автор статьи Дэвид Шрибмэн.

Журналист продолжает, что политики ЕС видят «угасание континентальной уверенности в своей безопасности, поддержание которой десятилетиями было краеугольным камнем внешней политики США.

Поддержка, которую Соединенные Штаты оказывали Украине с начала конфликта в 2022 году, полностью соответствовала постулатам доктрины Трумэна, но с приходом республиканца к власти ситуация изменилась, говорится в публикации.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в Британии рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
