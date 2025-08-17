В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко о саммите на Аляске

Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже. Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Трамп признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но это необходимо сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.