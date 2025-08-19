На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отреагировали на идею московской встречи Путина и Зеленского

Политолог Марков назвал Минск и КСА оптимальными для встречи Путина и Зеленского
true
true
true
close
РИА Новости/Reuters

Сообщения зарубежных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы предлагал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому встретиться в Москве, вряд ли соответствуют действительности, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института политических исследований Сергей Марков. Однако, полагает он, такие новости не осложнят переговорный процесс.

По данным источников Agence France-Press (AFP), Путин во время последнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом якобы предложил Зеленскому встречу в Москве. Украинский лидер сразу же отказался.

«Думаю, AFP неправду сообщает. Путин, возможно, мог в качестве шутки это предложить, в качестве аргумента насчет того, что Зеленскому безопасно встречаться даже в Москве. Поскольку нет никакого желания его ликвидировать», — заявил Марков.

В то же время политолог отмечает: Путину небезопасно встречаться в Европе, поскольку против него могут быть организованы теракты — «как со стороны откровенно террористического украинского государства, так и со стороны сформировавшегося де факто террористического альянса в лице Британии и Украины».

«Возможно, AFP сообщило свою новость для оправдания желания президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу в Женеве. На самом деле, его наглость поражает: он действительно считает нейтральной Швейцарию, государство, которое поддержало все антироссийские санкции, которое предоставляет оружие, используемое против русских солдат. Я вообще считаю, что идет кампания по «заманиванию» Путина. Для удара по нему», — отметил эксперт.

При этом, уверен Марков, такие провокации нисколько не осложнят переговорный процесс: в России понимают их суть. Однако, по его мнению, оптимальное место встречи — не Москва или европейская столица, а, например, Минск.

«Это очень близко географически, и полная безопасность. Зеленский вряд ли примет эту идею, поскольку негативно относится к Белоруссии. Тогда это может быть Саудовская Аравия. Сейчас есть три основные точки, скажем так, нейтральные: Турция, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и КСА (Королевство Саудовская Аравия). В Стамбуле и Эмиратах встречи уже были, поэтому логично, что на очереди Саудовская Аравия», — резюмировал эксперт.

Ранее министры обороны стран НАТО запланировали конференцию по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами