Политолог объяснил, почему Зеленский много раз поблагодарил Трампа

Политолог-американист Константин Блохин в интервью aif.ru объяснил, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось более 10 раз поблагодарить американского лидера Дональда Трампа в ходе переговоров в Белом доме. По мнению эксперта, Зеленский опасался повторного скандала, аналогичного февральскому.

«После этого скандала американо-украинские отношения испортились. Все, даже другие западники, стали критиковать Зеленского, что не так себя вел. И до встречи все рекомендовали ему с Трампом как-то заискивать, пытаться расположить к себе с помощью подобного подхалимства. Скорее всего, именно поэтому он пытался так построить разговор», — сказал Блохин.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в Белом доме 18 августа. После них лидер США встретился с главами Европы.

В ходе беседы украинский лидер выразил благодарность Трампу за работу над трехсторонней встречей с участием президента России Владимира Путина. Всего, по подсчетам телеканала NBC, Зеленский поблагодарил главу Белого дома «более десятка раз».

Как отмечает швейцарское издание Blick, в памяти людей все еще живы образы 28 февраля, когда Зеленский получил выговор в Белом доме. Однако на этот раз он старался выглядеть максимально скромным.

Ранее Трамп рассказал, когда станет ясно, удастся ли разрешить конфликт на Украине.