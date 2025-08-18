Трамп рассказал, когда станет ясно, удастся ли разрешить конфликт на Украине

Перспективы разрешения конфликта на Украине путем переговоров определятся в течение «недели-двух», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Трансляцию ведет C-SPAN.

«Скоро, через неделю или две мы, мы узнаем, добьемся решения или нет», — сказал Трамп.

Он допустил, что мирное соглашение может быть заключено после сегодняшних переговоров.

18 августа Зеленский и Трамп в течение около часа провели переговоры один на один в Белом доме впервые после февральского скандала, когда американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

Теперь к ним присоединились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласился на гарантии безопасности для Украины.