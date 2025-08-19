Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии итоги контактов с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что в ходе беседы российский лидер проинформировал монарха об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом. В пресс-службе отметили, что стороны также обсудили вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях.

«Дана высокая оценка совместной работе в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка». — говорится в сообщении.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

19 августа портал Axios со ссылкой на два информированных источника писал, что Трамп провел телефонный разговор с российским лидером во время встречи с украинским коллегой Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор лидеров длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер. По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров. В ходе беседы Путин поддержал идею встречи с Зеленским.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили итоги саммита на Аляске.