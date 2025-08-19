На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии итоги контактов с Трампом

Путин проинформировал наследного принца Саудовской Аравии о контактах с Трампом
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что в ходе беседы российский лидер проинформировал монарха об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом. В пресс-службе отметили, что стороны также обсудили вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях.

«Дана высокая оценка совместной работе в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка». — говорится в сообщении.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

19 августа портал Axios со ссылкой на два информированных источника писал, что Трамп провел телефонный разговор с российским лидером во время встречи с украинским коллегой Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор лидеров длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер. По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров. В ходе беседы Путин поддержал идею встречи с Зеленским.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили итоги саммита на Аляске.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами