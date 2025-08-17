Путин и Лукашенко обсудили итоги саммита на Аляске

Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Пул Первого»‎.

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону»‎, — говорится в посте.

Как уточняется, лидеры обсудили «ситуацию в регионе» с учетом прошедшего на Аляске саммита РФ и США, а также двусторонние отношения. Путин подробно проинформировал Лукашенко об итогах прошедших переговоров с американской стороной.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

После завершения саммита хозяин Белого дома сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи американского, российского и украинского лидеров. Трамп признался, что у него нет желания присутствовать на данных переговорах, но это необходимо сделать, чтобы удостовериться в выполнении всех поставленных задач.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.