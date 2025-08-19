Трамп: Россия является могущественной военной державой, нравится это или нет

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал Россию «могущественной военной державой».

«Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава», — подчеркнул Трамп.

До этого полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что США на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона признали военное и политическое могущество России. Он напомнил, что в 2014 году Барак Обама называл Россию региональной силой, а сегодня Дональд Трамп считает Россию конкурентом, находящимся на уровне США.

В этой связи, отметил полковник, президент России Владимир Путин победил, выведя свою страну на новый уровень.

В свою очередь генерал французской армии Доминик Делавард указывал, что Дональд Трамп находится в более слабой позиции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, чем президент России Владимир Путин.

Ранее Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ.