Путин назвал чушью заявления о возможности нападения РФ на Польшу или Прибалтику

Президент России Владимир Путин назвал возможность нападения России на Польшу или Прибалтику абсолютной чушью. Об этом он высказался во время беседы с военными летчиками, его слова приводит ТАСС.

Путин добавил, что это очередной способ обмануть людей и выбить из них дополнительные денежные средства.

«Это полная чушь — возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику. А еще там все чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и просто выбить дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах», — уточнил президент РФ.

До этого МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата. Высылку дипломата в стране связали с «некорректной публичной коммуникацией, направленной на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти среди общества в Латвии». Ему предписано покинуть страну к 10 апреля.

Также в России высмеяли подготовку ВСУ польской армией.

Ранее в Швеции сообщили, что отправят войска в состав боевой группы НАТО в конце года.