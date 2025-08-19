На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп дал Зеленскому совет для достижения мирного урегулирования

Трамп выразил надежду, что Зеленский проявит гибкость для мирного урегулирования
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров. Такое заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части», — сказал Трамп.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.

Переговоры о мире на Украине
