Трамп дал Зеленскому совет для достижения мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров. Такое заявление американский лидер сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части», — сказал Трамп.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не будут лучшими друзьями.