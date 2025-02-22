США на фоне нормализации отношений Москвы и Вашингтона признали военное и политическое могущество России. Такую оценку межгосударственным отношениям дал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в своем докладе на YouTube-канале.

«В 2014 году президент США Барак Обама называл Россию региональной силой. Теперь посмотрим на слова нынешнего президента Дональда Трампа: Россию он назвал конкурентом, находящимся на уровне США», — подчеркнул он.

В этой связи, отметил полковник, президент России Владимир Путин победил, выведя свою страну на новый уровень.

Анализируя положение дел на фронте, Райснер подчеркнул, что российская армия владеет всей инициативой на поле боя.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Москва готова к деловому разговору с Вашингтоном.

По его словам, российская сторона тщательнейшим образом фиксирует и анализирует все сигналы, поступающие от США и их президента.

Дипломат подчеркнул, что тональность контактов двух стран, которые состоялись на текущей неделе, существенно отличалась от того, что имело место в прошлом.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина.