Генерал Делавард: позиции Трампа в переговорах по Украине слабее, чем у Путина

Президент США Дональд Трамп находится в более слабой позиции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, чем президент России Владимир Путин. Таким мнением с изданием Stratpol поделился генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

«Трамп не находится в позиции силы. Путин это хорошо понимает, он видит, что происходит в мире», — сказал Делавард.

По его мнению, Соединенные Штаты находятся «не в лучшем положении для ведения переговоров», так как они сталкиваются с кризисами в экономике, на Украине и на Ближнем Востоке. Военный отметил, что Вашингтону «дорого обходится вести эти войны». Делавард также выразил мнение, что доллар, являющийся мощью американской экономики, в ближайшие годы ослабеет.

Французский генерал считает, что Путин имеет «прекрасную дипломатию» и «отличную позицию для переговоров».

«Итогом спецоперации будет то, что Украина больше не будет представлять угрозы, а Европа займется решением своих внутренних проблем», — резюмировал он.

11 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил разговор Путина и Трампа после встречи со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.