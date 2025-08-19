На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп прокомментировал свой последний разговор с Путиным

Трамп назвал очень хорошей свою беседу с Путиным после встречи с лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по итогам встреч с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Накануне немецкий журнал Bild со ссылкой на источники писал, что президент США прервал закрытую часть переговоров с европейскими лидерами для телефонного разговора с российским коллегой. Белый дом эту информацию не подтверждал.

Трамп в интервью заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров, так как это было бы неуважительно по отношению к президенту РФ.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер. По его словам, Путин и Трамп поддержали идею прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

Ранее в Госдуме похвалили Трампа, прервавшего переговоры ради звонка Путину.

