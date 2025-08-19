Трамп не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского

Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп не планирует участвовать в возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Нет. Я думал сначала позволить им встретиться», — сказал Трамп.

Он также добавил, что пока доволен взаимодействием с лидерами двух стран и понимает, что они «не будут лучшими друзьями».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча президентов России и Украины может пройти в Женеве. Он отметил, что швейцарский город рассматривается как нейтральная площадка для безопасного диалога между ними.

После этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что Берн может предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, если он приедет в страну для переговоров о мире.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.