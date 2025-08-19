«Четырехсторонний вариант»: в России рассказали о перспективах сделки по Украине

Наиболее реалистичным вариантом продолжающихся переговоров по окончательному урегулированию на Украине станет четырехсторонний формат с участием Европы. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Я согласна про четырехсторонний вариант о том, что, в общем-то, предлагают европейцы, потому что без Европы невозможно решить (вопросы по урегулированию конфликта на Украине. – «Газета.Ru»)… они тоже, в свою очередь, должны перестать, в том числе финансировать, Украину», — подчеркнула она.

Депутат также напомнила, что президент США Дональд Трамп прервал вчерашнюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских государств ради телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Журовой, звонок Путину говорит о том, что у Трампа «есть какие-то вводные, которые ему нужно было уточнить» у российского лидера.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Ранее были названы два города, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского.