Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«В ходе рабочей встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Путин отметил высокие показатели региона в различных сферах. По словам президента РФ, рост промышленного производства в Омской области в два раза выше, чем в других сибирских субъектов Федерации, — 3,3%.

Глава государства обратил внимание на то, что показатель валового регионального продукта растет, как растут и инвестиции в основной капитал. В ходе встречи также обсуждались проблемы оттока кадров, а также ветхого и аварийного жилья в регионе.

До этого правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты, на общую сумму более 29 млрд рублей. Речь идет о республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

Ранее Путин встретился с главой Ставропольского края.