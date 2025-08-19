На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропустивший встречу в Вашингтоне Туск примет участие в «коалиции желающих»

Польский премьер-министр Туск примет участие в «коалиции желающих» по Украине
Shutterstock

Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в заседании «коалиции желающих» по Украине, которое состоится 19 августа в 17:00 мск. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, польский премьер также посетит саммит Еврокомиссии.

Накануне стало известно, что экстренное заседание Евросоюза в режиме конференции состоится во вторник, 19 августа, по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

До этого глава администрации польского президента Марчин Пшидач обвинил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в том, что Варшава пропустила встречу президентов Украины и США. Кроме того, между президентом Польши Каролем Навроцким, его администрацией и польским МИД разгорелся спор относительно того, кто именно — Зеленский или Трамп — пригласил европейских лидеров на встречу в Вашингтоне.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее на Западе предупредили, что ЕС попытается сорвать встречу Путина и Зеленского.

Встреча Трампа и Зеленского
