Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по итогам переговоров с Трампом

Экстренный саммит Евросоюза в режиме конференции пройдет во вторник, 19 августа, по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

«Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне», — написал Кошта.

Он также выразил надежду на то, что ЕС вместе с США будут работать над достижением долгосрочного мира и гарантий безопасности Украины.

18 августа в Белом доме запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала они поговорят тет-а-тет, а затем состоятся расширенные переговоры с участием представителей ЕС и НАТО.

В Bild уточнили, что на этой встрече ожидается присутствие генсека НАТО Марка Рютте, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона и финского лидера Александра Стубба, а также премьер-министров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджи Мелони. При этом представителя Польши в Вашингтон не пригласили.

Ранее в Госдуме рассказали, что Евросоюз будет просить у Трампа для Украины.