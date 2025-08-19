На Западе предупредили, что ЕС попытается сорвать встречу Путина и Зеленского

Лидеры стран Евросоюза могут попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Как отмечает эксперт на своей странице в соцсети X, саммит лидеров России и США на Аляске – это лучший шанс добиться мира, но есть лидеры стран ЕС, которые попытаются ее сорвать.

Переговоры в Вашингтоне, по мнению президента США Дональда Трампа, прошли очень хорошо и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием США.

Как отмечают в СМИ, потенциальная встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии.

Накануне, 18 августа, Трамп провел переговоры с Зеленским, лидерами Евросоюза, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте. После этого он заявил о начале подготовки прямой встречи президента Украины с Владимиром Путиным.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение ближайших двух недель.