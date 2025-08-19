СМИ: Путин может встретиться с Зеленским в Венгрии

Reuters: встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии

Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии», — говорится в сообщении издания.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение ближайших двух недель.

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме заявил о начале подготовки прямой встречи президента Украины с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием США.

