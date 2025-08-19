На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в ближайшие недели

Gregorio Borgia/AP

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти в ближайшие две недели. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Американский президент (во время перерыва в рамках встречи с европейскими лидерами в Белом доме. — «Газета.Ru») разговаривал с президентом России по телефону и согласился, что в течение следующих двух недель состоится встреча между президентом России и президентом Украины», — сообщил он.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.

Встреча Трампа и Зеленского
