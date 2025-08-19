На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как США могут надавить на Украину, чтобы принудить к миру

WSJ: США могут пригрозить лишить Украину разведданных, чтобы принудить к миру
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

Соединенные Штаты могут угрожать Украине прекратить обмен разведывательными данными в случае, если Киев откажется от мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что ЦРУ уже прерывало обмен информацией с украинской разведкой в начале марта, после ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

Согласно данным журналистов, с тех пор отношения между разведывательными службами двух стран заметно ухудшились.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча Трампа и Зеленского. По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами