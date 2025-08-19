Стало известно, как США могут надавить на Украину, чтобы принудить к миру

WSJ: США могут пригрозить лишить Украину разведданных, чтобы принудить к миру

Соединенные Штаты могут угрожать Украине прекратить обмен разведывательными данными в случае, если Киев откажется от мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что ЦРУ уже прерывало обмен информацией с украинской разведкой в начале марта, после ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

Согласно данным журналистов, с тех пор отношения между разведывательными службами двух стран заметно ухудшились.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча Трампа и Зеленского. По словам президента США, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом.