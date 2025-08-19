В Белом доме на встрече Трампа и Зеленского «чувствовали» влияние Путина

Sky News: на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме ощущалось влияние Путина

Влияние президента России Владимира Путина «ощущалось» в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Владимира Путина в Белом доме не было, но его влияние явно ощущалось. Порой оно ощущалось в зале», — говорится в сообщении телеканала.

Телеканал также отмечает, что Трамп, сидя рядом с Зеленским, заявил журналистам: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня».

Это, по оценке Sky News, стало ошеломляющей иллюстрацией резкого поворота Трампа в его подходе к миру.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее генсек НАТО раскрыл детали разработки гарантий безопасности Украины.