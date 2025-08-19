Президент Финляндии впечатлил Трампа словами о городах Донбасса

Президент Финляндии Александр Стубб на закрытой встрече украинского лидера Владимира Зеленского, глав европейских государств и президента США Дональда Трампа назвал города Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов», это произвело впечатление на Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«В ходе закрытой встречи президент Финляндии Александр Стубб назвал восточноукраинские города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов», и, по словам официальных лиц, это описание, по-видимому, произвело впечатление на Трампа», — говорится в сообщении издания.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.