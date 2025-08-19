Макрон заявил о необходимости «миротворческих операций» Европы на Украине

Макрон: Европе нужно участвовать в будущих миротворческих миссиях на Украине

Европейские вооруженные силы должны будут «помочь Украине с наземными операциями», операции миротворцев необходимы Киеву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Би-би-си.

«Нам будет необходима сильная украинская армия, и мы должны будем помочь Украине с наземными операциями. Нам будут необходимы миротворческие операции, которые союзники Украины готовы предоставить», — отметил он.

Макрон по итогам встречи в Белом доме заявил, что место двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет определено «в ближайшие часы».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.