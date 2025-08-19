Der Spiegel: в ФРГ обнародовали документ 1994 года с позицией Путина по Украине

В Германии опубликовали рассекреченные архивные документы 1994 года с высказываниями президента России Владимира Путина о принадлежности украинских и казахстанских территорий. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В материалах российский лидер указывал, что Крым, восточные регионы Украины и север Казахстана исторически принадлежат России. Путин подчеркивал сложность объяснения русским людям передачи этих земель другим государствам, где проживают миллионы русскоязычных.

«Невозможно объяснить, почему эти земли стали частью других государств, если там живут миллионы соотечественников», — приводятся слова Путина в документах.

Эксперты отмечают, что уже 30 лет назад Путин связывал напряженность в регионе с положением русскоязычного населения. При этом в записях он акцентировал: защита интересов России не является попыткой возродить империю.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с Владимиром Путиным.

По информации The Wall Street Journal, Зеленский во время переговоров с Трампом не исключил возможность обмена территориями, но указал на конституционные барьеры своей страны.

