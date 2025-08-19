На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США обратили внимание на скованность лидеров ЕС на фото в Белом доме

WP: лидеры ЕС на фотографии в Белом доме меньше улыбались
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Лидеры европейских государств на совместной фотографии с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским демонстрировали меньшую приветливость и реже улыбались. На это обратила внимание американская газета The Washington Post.

«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться», — отметили авторы статьи.

В свою очередь, газета The New York Times отметила, что «язык тела европейских лидеров был совсем не бодрым».

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского.

По итогам переговоров президент Украины заявил о достижении ключевых договоренностей по вопросам гарантий безопасности. Зеленский подтвердил факт согласования формата встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным при участии Трампа в качестве посредника. Он также отметил, что ведется работа по вопросу возвращения военнопленных и гражданских лиц.

Ранее экс-главком НАТО высмеял Зеленского и лидеров ЕС перед встречей с Трампом.

