Экс-главком НАТО высмеял Зеленского и лидеров ЕС перед встречей с Трампом

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис поднял на смех президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза, опубликовав в соцсети X сгенерированное нейросетью изображение.

На картинке политики во главе с Зеленским изображены в одинаковых футболках цвета хаки; подобную украинский лидер нередко надевал даже на официальные встречи.

«Рекомендованная униформа дня для европейских гостей Белого дома», — подписал фото Ставридис.

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

По данным портала Axios, Зеленский учел ошибки первого визита в Белый дом и собирается прийти на встречу с Трампом в пиджаке.

Ранее в США призвали Европу оплатить гарантии безопасности Украине.